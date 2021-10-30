玉溪向重庆发出邀请：欢迎来玉溪投资、旅游

新华网重庆10月30日电 为吸引更多投资商和游客到玉溪投资和旅游，29日，玉溪市文旅项目招商和宣传推广推介会在重庆举行。 玉溪市地处云南中部，是一座风光秀美、地灵人杰、文化厚重的城市，因“一地四乡”（生命起源地、聂耳故乡、云烟之乡、花灯之乡、高原水乡）而久负盛誉。以抚仙湖为核心的三湖（抚仙湖、星云湖、杞麓湖），是珠江源头最大的湖泊群。其中，烟波浩渺、琉璃万顷的抚仙湖风光秀丽、环境优美，成就了“百里湖光小洞庭，天然图画胜西湖”的山水画卷。玉溪人因水而生、依山而憩，有着8个世居少数民族，荟萃了各自独特的民族风情文化。 凭借着便捷的交通、差异化的自然人文风光，重庆与玉溪互为重要客源地。近年来，玉溪围绕打造“健康生活目的地”的目标，充分发挥昆曼国际大通道、泛亚铁路交通和自然人文资源优势，聚焦“文、游、医、养、体、学、智”全产业链，以全域旅游为引领促进全区域、全要素、全产业发展旅游业。“十四五”期间，随着玉溪旅游基础设施的逐步完善，玉溪正在着力打造“玉溪亿万年”“多彩民族风” “野奢河谷地”3条重点旅游线路。目前，该市共有国家级旅游度假区1个、A级旅游景区35个、全国乡村旅游重点村两个。