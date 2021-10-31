对话额济纳已转运游客：滞留日子这样度过内蒙古疫情酒店_新浪科技_新浪网

原标题：对话额济纳已转运游客：滞留日子这样度过 来源：内蒙古晨报微信公号 从10月18日的封城到10月30日已转运，已过去近两周的时间。 从开始的焦虑、不安、担心，到现在踏上回家之路的喜悦、温暖、感动。 这期间，王李杰用记录生活的方式展现了变化。 10月30日上午，内蒙古晨报内蒙古晨网融媒体记者电话采访了已从额济纳旗转运到包头市的游客王李杰。 记者：从额济纳转运到了哪个地方？心情怎么样？王李杰： 昨日晚上到达包头市，现正在酒店观察。目前心情很放松，一直在被周围的人和事感动着。好多的大巴车要在一天之内将3000多人转运至包头中转并健康监测，防疫人员连夜为我们准备了3000多份的食品、饮料、小餐包等生活物资，并做了车辆的登记工作。 出发后，前面有警车开路，后边也有警车护航，期间避免与社会车辆有穿插。之后在专设的服务区内，与包头车队进行了交接。当时看到有几十辆警车，有医护人员穿着防护服为我们做各种保障。 在包头市医学观察14天之后，我们就能直接返回各自的家。看到了回家的希望，大家的心情都特别激动、开心。 记者：当时得知暂时不能离开额济纳的时候，您是什么想法？王李杰： 10月18日上午，我们本…