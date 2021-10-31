达州发现一新冠肺炎确诊病例密接者：途经广元、巴中城区到平昌县，再到万源市司机旅馆巴中市

原标题：达州发现一新冠肺炎确诊病例密接者：途经广元、巴中城区到平昌县，再到万源市 10月30日，巴中市平昌县疾控中心发布信息，该中心在当天收到达州万源市疾控中心《关于协助开展新冠肺炎确诊病例密切接触者张某的密切接触者追踪管理的函》，请求协调做好兰州市一确诊病例刘某的密切接触者张某的追踪管理。 接报后，该中心立即开展追踪，经核实，张某于10月18日乘坐D754（06车09D号二等座）从甘肃陇南到广元，为确诊病例刘某的同车厢同乘人员。10月30日5时左右，万源市将张某闭环转运至集中隔离点进行集中隔离医学观察，已采鼻咽拭子、家庭居住环境标本，结果均为阴性。经排查，其在平昌县活动轨迹如下： 10月18日 15：00到达巴中江北客运站后随即乘坐一辆黑色私家轿车（司机、车牌号不详），全车共5人，本人全程佩戴口罩，有1人未戴口罩； 17：00到达平昌； 17：23入住新华街西段46号全福旅馆403房间； 18：00在该旅馆旁西施火锅米线或乌鸡米线吃饭（距离旅馆30米左右），独自一桌（除进餐外均佩戴口罩），当时有4-5人就餐； 19：00就餐后回到旅馆休息，未再外出。 10月19日 8：34退房后，在…