与上海迪士尼分庭抗礼 北京环球影城要如何带动“京圈”旅游

[热浸锌钢格栅板] [http://www.apyalei.com] “环球影城搜索量激增400%”“周边酒店价格大涨”“进京机票搜索量上涨11倍”“北京成为中秋最热门目的地”…… 园区未开，热搜先上。 随着北京环球影城开业在即，各个OTA平台披露的数据显示，其搜索量与日俱增，从游玩攻略、门票预售时点再到首日开业时间，相关动态屡屡登上热搜。 同时，周边酒店价格悄然上行，在中秋节和国庆假期，部分酒店价格上涨甚至超过100%。北京旅游市场也因此成为中秋最热门目的地之一。来自去哪儿的数据显示，北京环球影城周边酒店预订入住间夜量较2019年中秋期间有大幅上涨。 将与上海迪士尼乐园分庭抗礼 北京环球影城的开业对于北京旅游市场而言有着特殊的意义。 “每个城市都有自己的特性。以北京为例，传统景点有故宫、长城、天安门，也有新兴的南锣鼓巷、798艺术区等等。”国内某大型文旅企业集团市场负责人告诉《证券日报》记者，“前者主要面向传统游客以及历史文化爱好者，后者面向个性化旅客。而北京环球影城能够补足北京旅游市场在国际IP主题公园方面的缺失，覆盖更广泛的家庭客群。” 北京环球影城的开业，意味着北京终于有一个国…