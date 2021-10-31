武汉：“十四五”期间建设筹集保障性租赁住房25万套_央广网

央广网北京10月31日消息 近日，武汉市人民政府办公厅发布《关于加快发展保障性租赁住房的意见》（以下简称《意见》），武汉市将在“十四五”期间，计划建设筹集保障性租赁住房25万套（间），其中今明两年建设筹集6万余套（间）。 （图片来源：CFP） 据介绍，凡在武汉市正常缴纳社会保险，且无自有住房的新市民、青年人及符合武汉市人才租赁房承租条件的对象，均可租赁保障性租赁住房。 保障性租赁住房以小户型为主，单套房屋建筑面积原则上不超过70平方米，并配套基本生活设施。 《意见》中提到，对非居住类房屋，取得计划或认定书后，比照适用住房税收优惠政策，水电气价格按照居民标准执行以及免收城市基础设施配套费。 《意见》指出，充分发挥市场机制作用，坚持“谁投资、谁所有”，引导多主体投资、多渠道供给。 支持利用集体经营性建设用地、企事业单位闲置土地、产业园区配套用地和新供应国有用地建设保障性租赁住房。城区、靠近产业园区或交通便利区域的集体经营性建设用地，企事业单位闲置土地、已进行城中村改造的产业用地，在汉高校、科研院所、产业园区等均可建设保障性租赁住房。 村集体经济组织可通过自建或联营、入股等方式参与建设。土地…