上海迪士尼乐园和迪士尼小镇将暂时关闭两天上海迪士尼乐园上海迪士尼度假区酒店迪士尼_手机网易网

上海迪士尼乐园和迪士尼小镇将暂时关闭两天 2021-10-31 22:39:09 中新经纬 中新经纬10月31日电 据 上海迪士尼 度假区 官方微博31日消息，根据疫情防控要求， 上海迪士尼乐园 和 迪士尼 小镇将于2021年11月1日和2日(周一和周二)暂时关闭。据悉，恢复运营时间一旦明确，园方将及时告知。 票务退改方面 ，上海迪士尼度假区表示，持有2021年10月31日和/或11月1日和/或11月2日的上海迪士尼乐园门票的游客，可以在未来六个月内(即针对持有2021年10月31日门票的游客为2022年4月30日之前，含该日；针对持有2021年11月1日门票的游客为2022年5月1日之前，含该日；针对持有2021年11月2日门票的游客为2022年5月2日之前，含该日)任选一天到访上海迪士尼乐园。到访时，游客可以在乐园入口闸机处出示在购买2021年10月31日和/或11月1日和/或11月2日乐园门票时所使用的身份证或者旅行证件原件，换取当日门票，无需提前预约*。持有两日票的游客，请持购票时所使用的身份证或者旅行证件原件前往位于上海迪士尼乐园主入口外的游客服务中心，换取当日门票。 上海迪…