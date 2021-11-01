养殖业紫外线杀菌消毒器_志趣网

一、淡水养殖用水紫外线杀菌器介绍： -紫外线杀菌器用途广泛，在水处理中具有很高的**观，它是通过紫外光线的照射，破坏及改变微生物的DNA（脱氧核糖核酸）结构，是细菌当即死亡或不能繁殖后代，达到杀菌的目的。真正具有杀菌作用的是UVC紫外线，因为C波段紫外线很容易被生物体的DNA吸收，尤以253.7nm左右的紫外线zuijia。生活水箱用紫外线杀菌器属于纯物理消毒方法，具有简单便捷、广谱、无二次污染、便于管理和实现自动化等优点，随着各种新型设计的紫外线灯管的推出，紫外线杀菌的范围也不断在扩大。 二、淡水养殖用水紫外线杀菌器优点： 生活水箱用紫外线杀菌器（生活水箱用紫外线杀菌器）具有无死角、光射条件好、能耗低、设备安装拆卸灵活方便，无二次污染等特点，生活水箱用紫外线杀菌器相对lvqi杀菌，它具有不需要添加化学药剂，无二次污染，无混合设备，大大减少设备运行成本，如果是饮用水，生活水箱用紫外线杀菌器安全，不会因为药剂的过量而对人体产生不利的影响。生活水箱用紫外线杀菌器相对臭氧杀菌器，它具有能量消耗小，无大的混合器，无鱼腥味等特点，不仅感观好，而且减小运行成本。 四、淡水养殖用水紫外线杀菌器使用效…