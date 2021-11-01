定了！武汉中心城区新建商品房需按6%配建保障性租赁住房凤凰网湖北_凤凰网

极目新闻记者 王荣海 实习生 张李 武汉市人民政府办公厅近日发布《关于加快发展保障性租赁住房的意见》。“十四五”期间，武汉计划建设筹集保障性租赁住房25万套（间），其中2021年计划建设2.16万套（间）。中心城区集中新建商品住房，按照不低于住宅面积6%的比例配建保障性租赁住房。 《意见》提出，要准确把握保障对象，合理确定面积范围，科学确定租金标准。坚持供需匹配，职住平衡，推动产城人融合。坚持市区联动、部门协作、社会协同，建立完善多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。 保障性租赁住房的保障对象为在武汉市正常缴纳社会保险且无自有住房的新市民、青年人以及符合武汉市人才租赁房承租条件的对象。保障性租赁住房以小户型为主，单套房屋建筑面积原则上不超过70平方米，并配套基本生活设施。保障性租赁住房租金按照不高于同地段同品质市场租赁住房租金的85%评估确定。 《意见》明确了支持政策。支持利用城区、靠近产业园区或者交通便利区域的集体经营性建设用地建设保障性租赁住房；村集体经济组织可通过自建或者联营、入股等方式建设运营保障性租赁住房；建设保障性租赁住房的集体经营性建设用地使用权可以办理抵押贷款。 …