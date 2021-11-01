瑞丽和黑河的困境：边陲小城防疫体制须革新_凤凰网

梁嘉琳/文 近日，中俄边境线上规模最大的中方城市——黑龙江省黑河市出现由境外输入新冠病例引发的本土社区传播，该市疫情领导小组指挥部通知，全市户籍居民的龙江健康码将统一变更为“黄码”，待本轮疫情形势稳定后统一重新赋码。官方也承认，可能对长期在外居住、工作已离开本地的黑河市户籍人员造成不便。这些人员可拨打便民服务热线或搜索相关公众号申请“变码”。 无独有偶，云南是全国边境线最长的省份之一，而21万人口的县级市瑞丽有着长达169.8公里的国境线，从瑞丽入境的境外回流人员的新冠病毒阳性检出率持续在20%以上。据媒体报道，瑞丽至今已四次封城，连续两任市委书记被免职。当前，瑞丽公安干警、民兵组织、农村群众倾尽全力，户户有哨卡，人人是哨兵。这个“中国旅游百强县市”的支柱产业完全熄火，不少景区、旅馆、餐馆倒闭，有市民上网反映全年没有任何收入，随着东南亚疫情态势再度恶化，瑞丽复工、复学日期存有极大的不确定性。 进入全球化时代，边陲小城不再是“省尾国脚”，升格为自由贸易区、区域情报枢纽、疫情防控最前线。它们地处国境边界，承受了较大的境外病例输入压力，这些行政级别不高、资源不如省会甚至不如地级市，却要以一县…