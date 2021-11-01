刑事警情下降近一半！湖北荆州公安严打整治战果丰法制网

法治日报全媒体记者 刘志月 通讯员 刘博 9月17日至18日，荆州警方出动80名警力兵分四路，在荆州、武汉、深圳、郴州等地开展集中收网行动，捣毁“杀猪盘”电诈窝点5个，抓获涉诈犯罪嫌疑人47人。 这是荆州市公安局开展“缉枪爆、除毒患、打电诈、治黄赌”集中攻坚行动以来的重大战果之一。 自湖北省公安厅“7·25”严打整治突出治安问题专项行动部署以来，荆州市公安局在全市范围内部署开展为期半年的“缉枪爆、除毒患、打电诈、治黄赌”集中攻坚行动，集中警力、集成资源、集群作战，掀起打击涉“枪、毒、诈、黄、赌”等“五涉”突出违法犯罪的凌厉攻势。 3个月以来，荆州全市社会治安持续向好，全市刑事警情同比下降47.5%，共破获五类犯罪案件1507起，抓获各类违法犯罪人员3857人，分别同比上升376.90%、247.16%。 全面排查 “枪、毒、诈、黄、赌”五类违法犯罪是当前人民群众比较关注的治安问题，解决人民群众反映强烈的突出问题，就是公安机关的工作目标。 9月16日，荆州市公安局接到群众举报洪湖市瞿家湾镇有人开设赌场赌博的线索后，立即转交洪湖市公安局核查侦办。洪湖警方通过线索研判、连续蹲守，于9月26日…