北京2021年11月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在北京举行的2021金融街论坛年会上，一汽红旗的旗舰车型红旗H9成为年会官方指定用车并精彩亮相。



图为红旗汽车亮相2021金融街论坛年会会场

2018年以来，新红旗不断锐化积极向上和年轻化的品牌形象，确立了“中国式新高尚精致主义”的品牌理念，传达出产品对品质和审美、细节和品味的追求。2021年，一汽红旗通过创新品牌活动，联合故宫博物院等顶级IP，在中华传统优秀文化基础上融入时代文化内涵，弘扬倡导主旋律，以高声量的传播，向公众传递了新红旗产品的独特魅力。

值得一提的是，故宫博物院与一汽红旗近日携手成立“红旗故宫联合创新实验室”，双方将传统技艺与现代创新相融合，将传统文化融入汽车工业和品牌塑造之中，启动了“红旗H9+太和版”定制，重新赋予了红旗汽车作为民族品牌的使用场景和文化意义，为文化与汽车的跨行业合作揭开了新篇章。

新能源汽车、智能网联汽车的快速发展为中国汽车产业提供了弯道超车的机会，在这场行业颠覆式转型中，红旗品牌拥抱电动化、网联化、智能化，顺应“产业之变”，不断焕新，以E-HS9作为红旗品牌首款C+级全尺寸智慧纯电SUV，进军国内和海外高端新能源汽车市场，受到了广泛关注和好评。

在体育创新营销方面，今年8月份，新红旗宣布向中国奥运代表团在东京奥运中获得奖牌的每名运动员，敬赠红旗H9产品或使用权，并陆续分批次向荣耀健儿们交付了汽车。9月，国家体育总局冬季运动管理中心与一汽红旗签约，正式向冬运中心交付由一汽红旗联手航天科技研发的国产雪车装备。目前，红旗已经成为中国雪车国家队、钢架雪车国家队、雪橇国家队的战略合作伙伴。



图为红旗H9亮相向中国奥运健儿赠车的交付仪式

红旗成立于1958年，在国庆阅兵仪式中用作礼宾车，在中国汽车工业发展中具有重要意义。

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新华丝路：新红旗乘势而上助力民族汽车品牌崛起 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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