叙说地图图说宝山地名：炮台湾_湃客_澎湃新闻-The Paper

原创 图溯上海 图溯上海 图说宝山地名 宝山概览 街镇风采 地名掌故 炮台湾 清光绪年间炮台湾一带地图（光绪《宝山县志》） 位于吴淞街道东北部。东濒长江、黄浦江，南近吴淞公园，西至淞宝路两侧，包含湿地公园在内的广大地区。原称杨家嘴，面迎江海，清乾隆以后坍蚀成滩地。光绪三十四年筑吴淞口左导堤后，沿黄浦西侧形成河湾，因沿江建有炮台，故周围一带习称炮台湾，以地形和炮台而得名。 陈化成像 原为黄浦江、长江口交汇处的滩地，是吴淞口、长江口的门户。历为军事要塞，成为兵家必争之地。清顺治十七年（1660年），在此建西炮台，后虽多次被风潮冲坍，仍屡毁屡建。道光二十二年（1842年）鸦片战争中，清江南水师提督陈化成率部在西炮台抗击英军，壮烈殉国。光绪十二年（1886年）在西炮台北，又建北炮台，光绪二十六年，当局以西炮台“有碍商埠”为由被炸毁。当年在北炮台南复建炮台称南炮台，南北两炮台毁于淞沪战争。 炮台湾 光绪二十四年，淞沪铁路延伸至此，设有终点站炮台湾车站。同年，吴淞开埠时辟永清路（北段接炮台湾马路，今淞宝路）、常熟路（今水产路东段）、新宁路（今塘后路一段）、上元路（今塘后路）和金山路（已湮没），使炮…