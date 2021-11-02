纯露室内薰香 快速放松身心(组图)

室内薰香——用香味改造空间。（图片来源：Adobe Stock） 看中国网站 禁止建立鏡像網站。返回正版看中国网站。 纯露 的功效广泛，用途也因此非常多元。纯露具有疗愈效果，能在身体、精神和心灵层面发挥作用。用感官来体验和感受纯露是种纯粹的快乐。接触芳香的天然产品除了可以激发并帮助您保持健康，也能提升您对自己的感受。使用纯露的方法有很多，您可以用纯露薰香、泡个舒适宜人的澡、热敷，或是将纯露制成面霜抹在脸上。纯露能在健康和养生领域发挥积极作用，而健康议题在我们生活的现代也越来越重要。 纯露对人类心理有正面的影响，它能强化我们的韧性，帮助我们应对紧张的日常生活。纯露还能舒缓和治疗身体不适。 所以纯露是许多治疗方法的好伙伴，这一点从医疗保健领域越来越常使用纯露就可以看出。 看中国网站 禁止建立鏡像網站。返回正版看中国网站。 近几年大受欢迎的室内 薰香 并非近代的发明。早在古埃及、希腊和罗马时代，人们就很喜欢把房间薰得香喷喷的。当时的人会焚烧香草薰香，或是把香氛的花朵撒在房间地板上。这种铺洒香草的文化一直流传到我们的时代。人们会用薰衣草、马郁兰、胡椒薄荷、玫瑰或西洋夏雪草等芳香植物，豪气地把这…