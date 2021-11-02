深圳既有非居住房屋改造保障性租赁住房，年租金涨幅不超5%租赁住房房屋用房_新浪科技_新浪网

原标题：深圳既有非居住房屋改造保障性租赁住房，年租金涨幅不超5% 来源：澎湃新闻 为了规范既有非居住房屋改造保障性租赁住房行为，切实增加保障性租赁住房供给，有效缓解新市民、青年人等群体住房困难，11月1日，深圳市住房和建设局就《关于既有非居住房屋改造保障性租赁住房的通知(征求意见稿)》（简称《征求意见稿》）公开征求意见。 深圳市住建局解读指出，此次起草《征求意见稿》是贯彻国家有关政策精神，大力发展保障性租赁住房的必然要求；是提升闲置非居住用房使用效率，优化城市空间资源配置的客观需要，同时也是拓宽保障性租赁住房供应渠道，满足市民租赁需求的重要举措。 所谓既有非居住房屋改造保障性租赁住房，是指将闲置和低效利用的商业、办公、旅馆（酒店）、厂房、研发用房、仓库等非居住存量房屋改造为保障性租赁住房的行为。工业用地或者物流用地上厂房、研发用房、仓库等既有非居住房屋应当在保障产业发展需求的前提下进行改造。 按照要求，“非居改保”应遵循三个基本原则：一是合理选址，供需匹配。“非居改保”项目应当符合城市总体规划、区域功能定位和产业发展等要求，重点在产业功能区、商业商务聚集区、城市建设重点片区等就业岗位集…