旅行 篇二百一十：我与巴黎有个浪漫的约定，在巴黎一定要做的十件事 在刚刚过去的东京奥运会的最后时刻是“巴黎八分钟”，它以浪漫的旋律开启了下一个属于法国奥运的四年，跟随着镜头的不断变化，巴黎以它独有的视角带全世界人民一起领略了它的浪漫。 从塞纳河畔的法式经典唯美到巴黎圣母院的无与伦比，从卢浮宫的恢宏雄伟到巴黎旧火车站的古典浪漫，最后，正在国际空间站执行太空任务的法国宇航员托马斯·佩斯凯用 萨克斯 完美演绎了《马赛曲》的最后一段。 外太空与地球联袂打造的浪漫，巴黎用这八分钟完美的诠释了。 如果给你一次去法国巴黎的机会，你在巴黎一定要做的十件事是什么？ 巴黎铁塔上俯视浪漫 “无论你在哪里，无论何时，假若你愿意回头看，我一直在守候”这是铁塔包含的爱情寓意，埃菲尔铁塔几乎可以在巴黎任何一个地方，只要一抬头都能见到它，它花费了埃菲尔十年的时间来建造，只想为当时最接近天堂的高度表达对他妻子的爱，为巴黎的浪漫氛围增添了浓墨重彩的一笔。 白天的时候和埃菲尔铁塔合影，夏约宫的观景平台应该算是最佳机位了，从战神广场欣赏铁塔这里可以拍出浪漫大片，凸显法国风情，或者将铁塔捧在手心，很有趣味。傍晚时分登上巴黎铁…