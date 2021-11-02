深圳拟引导将既有非居住房屋改造成保障性租赁住房租赁住房房屋深圳市_新浪科技_新浪网

原标题：深圳拟引导将既有非居住房屋改造成保障性租赁住房 深圳市住房和建设局网站消息，该局就《关于既有非居住房屋改造保障性租赁住房的通知(征求意见稿)》(简称《意见稿》)公开征求意见。 《意见稿》指出，既有非居住房屋改造保障性租赁住房，是指将闲置和低效利用的商业、办公、旅馆(酒店)、厂房、研发用房、仓库等非居住存量房屋改造为保障性租赁住房的行为。 根据《意见稿》，既有非居住房屋改造保障性租赁住房应当同时符合以下条件： (一)不动产权证(或建设工程规划许可证)证载用途为商业、办公、旅馆(酒店)、厂房、研发用房或者仓库等非居住用途。 (二)不存在查封登记、异议登记等限制转移登记的情形；存在抵押登记等他项权益的，应当取得所有他项权益人同意。 (三)商业、办公、旅馆(酒店)、研发用房应以栋、座或者层为单位进行改造，厂房、仓库应以栋或者座为单位进行改造。单个项目改造建筑面积不低于1000平方米。 (四)改造项目所在宗地或改造房屋所在同栋建筑物存在两个以上共有人的，应当经全体共同共有人或者占份额三分之二以上的按份共有人同意，但是共有人之间另有约定的除外；建筑物区分所有权的，应当由专有部分面积占比三分…