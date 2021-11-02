深圳：拟引导市场主体将既有非居住房屋改造成保障性租赁住房_房产动态_房产_中金在线

中国网地产讯 11月1日，深圳市住房和建设局发布《关于既有非居住房屋改造保障性租赁住房的通知(征求意见稿)》，通知显示，将充分发挥市场机制作用，积极引导市场主体将既有非居住房屋改造作为保障性租赁住房。改造后的保障性租赁住房面向深圳市的新市民、青年人等群体出租，年度租金涨幅不超过5%；对外出租单次租赁期限原则上不低于30天，经承租人同意，可按月、季、年收取租金，并按照住房租赁资金监管规定进行监管。 原文如下： 关于既有非居住房屋改造保障性租赁住房的通知(征求意见稿) 为了规范既有非居住房屋改造保障性租赁住房行为，切实增加保障性租赁住房供给，有效缓解新市民、青年人等群体住房困难，根据《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》(国办发〔2021〕22号)文件精神，结合我市实际，现就既有非居住房屋改造保障性租赁住房有关事项通知如下： 一、适用范围 既有非居住房屋改造保障性租赁住房，是指将闲置和低效利用的商业、办公、旅馆(酒店)、厂房、研发用房、仓库等非居住存量房屋改造为保障性租赁住房的行为。 工业用地或者物流用地上厂房、研发用房、仓库等既有非居住房屋应当在保障产业发展需求的前提下进行改造…