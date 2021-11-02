[我也没想到，大眼橙X11投影仪优秀到翻转了我的客厅] 旅行 篇二百零九：人少景美，天府成都周边外原来隐藏了那么多小众宝藏地 有一阵子我很迷恋听赵磊的《成都》，成都似乎是一个充满了故事的城市，在这里车水马龙，灯红酒绿，但是在这个现代化城市的周边却有着许多人们知之甚少的绝美风景，今天让in姐来为你解锁那些锦城之外的人间秘境。 丫巴寨 丫巴寨是一个被遗弃的小村寨，是一个比较古老的一个藏寨，08年地震后就荒废了，没有村民，只留一座令人遐想的神秘碉楼。这里寂静又神秘像是一处真正的世外桃源。 近处芳草萋萋、枫林簌簌。远处青山层叠、云雾缭绕，在丫巴寨，集雪山、草甸、彩林、老石房于一身，在萧肃的山脊上开着几朵耐寒的野花、缤纷的彩林像是被打翻的颜料盘五彩斑斓，这里已不需要去找什么角度，每个角度都是摄影的绝佳场景。在这里可以登上碉堡看远处的群山，也可以在这破败的一砖一瓦里寻找先人的遗迹。无论是哪一种都能引起你内心的震撼。 Tips 地址:阿坝州理县丫巴寨村 门票:免费 ▲自驾的话最好是找当地人带路哦。 森的美术馆 这是in姐众里寻他千百度才发现的成都少有人知的地方——森的美术馆，这是一座藏在森林中的美术…