深圳拟将既有非居住房屋改造保障性租赁住房 年租金涨幅不超5% 亚汇网

深圳市住房和建设局发布公开征求《关于既有非居住房屋改造保障性租赁住房的通知（征求意见稿）》意见的通告（简称“意见稿”），对于相应的申请条件、监督管理以及退出机制等问题进行了明确。其中规定，改造后的保障性租赁住房面向深圳市的新市民、青年人等群体出租，年度租金涨幅不超过5%；对外出租单次租赁期限原则上不低于30天，经承租人同意，可按月、季、年收取租金，并按照住房租赁资金监管规定进行监管。 改造后保障性租赁住房面向新市民、青年人等 意见稿指出，“既有非居住房屋改造保障性租赁住房”是指将闲置和低效利用的商业、办公、旅馆（酒店）、厂房、研发用房、仓库等非居住存量房屋，改造为保障性租赁住房的行为。 其中，工业用地或者物流用地上厂房、研发用房、仓库等既有非居住房屋应当在保障产业发展需求的前提下进行改造。此外，深圳经济特区高新技术产业园区的厂房、研发用房、仓库等既有非居住房屋，以及对居住和公共环境有严重干扰、污染或者安全隐患的工业用地或物流用地上的既有非居住房屋不得实施改造。 同时，意见稿明确，改造后的保障性租赁住房，面向本市的新市民、青年人等群体出租，租金标准按照相关规定执行…