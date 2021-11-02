深圳再出手！拟引导既有非居住房屋改造保障性租赁房，年租金涨幅不超5% 亚汇网

在大力发展租赁市场的背景下，深圳也在积极推动。近日，深圳市住建局就《关于既有非居住房屋改造保障性租赁住房的通知 ( 征求意见稿 ) 》公开征求意见，引导闲置和低效利用的既有非居住房屋改造成保障性租赁住房。 《意见稿》指出，既有非居住房屋改造保障性租赁住房，是指将闲置和低效利用的商业、办公、旅馆(酒店)、厂房、研发用房、仓库等非居住存量房屋改造为保障性租赁住房的行为。 根据《意见稿》，既有非居住房屋改造保障性租赁住房应当同时符合不动产权证（或建设工程规划许可证）证载用途为商业、办公、旅馆（酒店）、厂房、研发用房或者仓库等非居住用途；不存在查封登记、异议登记等限制转移登记的情形；商业、办公、旅馆（酒店）、研发用房应以栋、座或者层为单位进行改造，厂房、仓库应以栋或者座为单位进行改造；改造项目所在宗地或改造房屋所在同栋建筑物存在两个以上共有人的，应当经全体共同共有人或者占份额三分之二以上的按份共有人同意，但是共有人之间另有约定的除外等条件。 同时，《意见稿》指出改造后的保障性租赁住房面向深圳市的新市民、青年人等群体出租，租金标准按照相关规定执行，年度租金涨幅不超过5%；对外出…