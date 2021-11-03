深圳租房市场拟出新政！推“非居改保” 租金年度涨幅不超5% _ 东方财富网

攻克租房难、租房贵难题，深圳出实招了！ 近日，深圳住建局发布《关于既有非居住房屋改造保障性租赁住房的通知(征求意见稿)》，并公开征求意见。 《通知》明确，既有非居住房屋改造保障性租赁住房，是指将闲置和低效利用的商业、办公、旅馆(酒店)、厂房、研发用房、仓库等非居住存量房屋改造为保障性租赁住房的行为。 改造后的保障性租赁住房面向本市的新市民、青年人等群体出租，租金标准按照相关规定执行， 年度租金涨幅不超过5%。 来源：深圳市住房和建设局官网 拓宽保障性租赁住房供应渠道 深圳住宅稀缺、商办过剩的矛盾长期存在。 第一太平 戴维斯数据显示，三季度，深圳甲级写字楼空置率达23.9%，而这已经是自2019年第四季度以来的最低水平。 深圳住建局表示，近年来，随着深圳经济的快速发展，人口持续 净流入 ，新市民、青年人等群体住房困难问题比较突出。制定《通知》，引导闲置和低效利用的既有非居住房屋改造成保障性租赁住房，有利于满足新市民、青年人等群体的住房租赁需求。 《通知》明确，“非居改保”项目重点在产业功能区、商业商务聚集区、城市建设重点片区等就业岗位集中片区以及轨道交通站点附近等交通便捷区域开展和实施。…