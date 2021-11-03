【旅游】红嘴鸥来啦！昆明最佳赏鸥宝典请收好→昆明市

原标题：【旅游】红嘴鸥来啦！昆明最佳赏鸥宝典请收好→ 来源:云南发布 红嘴鸥和春城昆明，有个心领神会的约定，那就是每年冬天，红嘴鸥都要从距昆明数千公里的乌布苏湖、吉尔吉斯湖流域、贝加尔湖南部地区和博斯腾湖流域飞抵昆明越冬，而每年快入冬时，昆明人也都期盼着这群可爱的水上精灵的如期造访。 红嘴鸥大部队即将到来 怎么样，想见这群老朋友了吧？ 快看看这份最佳赏鸥宝典 赶赴这场约会吧！ 红嘴鸥在昆明活动的三个时期： 越冬早期（11-12月） 越冬中期（次年1-2月） 越冬末期（次年3-4月） 小布整理了一份 昆明最佳赏鸥地点推荐 收下这份安利好好观赏来自西伯利亚的小精灵吧~ 滇池 波澜壮阔的湖、开阔的天地，是红嘴鸥释放天性、回归自然的最好去处，滇池，也就成了红嘴鸥最为心“水”的地方，其中，红嘴鸥尤其喜欢待在草海大坝。 晴天，在阳光的照耀下，滇池水面闪闪发光，似有颗颗珍珠点缀水面，加上红嘴鸥的点睛之笔——红色的嘴、脚，便成了春城冬日里最耀眼的一抹暖色。阴天，湖面水雾缭绕，加上红嘴鸥淡丽素雅的白羽及黑灰色的尾羽，构成了一幅唯美的水墨画。 置身其中，享受湖泊和红嘴鸥这大自然对我们美好的馈赠，别是一番享…