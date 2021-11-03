最新资讯 南山深铁懿府2期今起认筹、深圳拟实行“非居改保”新政租赁住房房屋深圳市_新浪科技_新浪网

原标题：最新资讯 | 南山深铁懿府2期今起认筹、深圳拟实行“非居改保”新政 01.8.8万/平起，推648套住宅！南山深铁懿府2期今起登记 11月2日晚，南山深铁懿府2期销售公示方案。 项目于当天获批预售许可并在官网进行公示，本次推648套住宅，为约100平方米3房、约120平方米4房单位，各324套，均为东南朝向。 项目共有五栋，A、B、C座是43层，3梯4户；D座、E座是27层，2梯4户，容积率约3.6。 备案价格区间为8.8万-11.7万元/平方米之间，均价约10.3万元/平方米，三房888万元起、四房1045万元起，毛坯交付。 销售流程： 11月3日-7日，意向登记； 11月10日，保证金冻结； 11月11日，名册公示； 11月12日，公证摇号； 11月14日，公证选房。 02.官宣！深圳拟实行“非居改保”新政，年租金涨幅不超5% 据“深圳市房地产信息网”消息，为了规范既有非居住房屋改造保障性租赁住房行为，切实增加保障性租赁住房供给，有效缓解新市民、青年人等群体住房困难。 11月1日，深圳市住房和建设局发布《关于既有非居住房屋改造保障性租赁住房的通知（征求意见稿）》，公开征求意…