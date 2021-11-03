大湾区早报｜广东将推动6所高水平大学进入国家“双一流” 香港再收紧豁免检疫安排强化“外防输入” _ 东方财富网

广东教育“十四五”规划发布，深圳10月二手住宅成交跌谷底，香港再收紧入境豁免检疫安排，粤港澳大湾区科创产业投资 基金 成立，QDLP试点将从深圳扩容到广东全省范围。 一、社情民生 广东教育“十四五”规划：推动6所高水平大学进入国家“双一流” 1月1日，广东省人民政府印发《广东省教育发展“十四五”规划的通知》(以下简称《规划》)。《规划》明确，到2025年，全省12—15所高水平大学稳居全国前列，若干学科居于国内领先或达到世界一流水平，重点推动华南农业大学、南方医科大学、广东工业大学、广州医科大学、深圳大学、南方科技大学等高水平大学进入国家“双一流”建设高校范围。 《规划》提出，到2025年，新建3—5所粤港澳合作办学机构，新设3—5所不具法人性质的合作办学机构和联合研究院。其中，广东将大力推进香港科技大学(广州)建设，加快推动香港城市大学、香港都会大学、香港理工大学、香港大学、澳门科技大学、澳门城市大学等港澳高校来粤办学。 此外，《规划》提出，实施中小学生艺术素质测评，探索将艺术类科目纳入中考改革试点，改进中考体育测试内容、方式和计分办法，科学确定提高分值占比，将体育科目纳入高中学业水…