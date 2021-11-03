从额济纳到鄂尔多斯：滞留游客点赞草原“此心安处是吾乡”酒店鄂尔多斯市内蒙古_新浪科技_新浪网

原标题：从额济纳到鄂尔多斯：滞留游客点赞草原“此心安处是吾乡” 来源：中国新闻网 图为滞留旅客在鄂尔多斯。 鄂尔多斯市政府供图 中新网鄂尔多斯11月2日电 题：从额济纳到鄂尔多斯：滞留游客点赞草原“此心安处是吾乡” 中新网记者 李爱平 11月1日上午，63岁的张云雁坐在宽敞明亮的酒店房间中，看着服务员送来的水果、大桶饮用水，忍不住把这一切拍摄下来，发给宁夏老家的亲友。 图为滞留旅客在鄂尔多斯的住宿。 鄂尔多斯市政府供图 过去10多天中，这位来自宁夏的退休英语老师尽管经历了让她刻骨铭心的一次旅行，但仍在记者致电中坦言：“此行中，内蒙古人的热情，让我永远难忘。” “退休后我一直想要圆去额济纳的梦，看一次胡杨林。”国庆节过后，张云雁与弟弟一行自驾来到额济纳。让她始料不及的是，随着突发的新冠肺炎疫情，她被“困”在额济纳。 滞留额济纳的日子，对于张云雁而言可谓难熬，但这位乐观的退休教师相信“众志成城的力量”。 她在朋友圈写道，“我望着清晨灰蒙蒙的天空，为空气感恩，为光芒感恩，为仍活着感恩。天地间有一种东西叫雪，从天而降，落地而化；人世间有一种东西叫爱，自吸引中诞生，升华中融洽；朋友中的你们，识于…