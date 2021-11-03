防不胜防，中共6中全会前中国爆发新一波新冠疫情

尽管中国政府不计代价地实施严防死守的防疫政策，可是10月中爆发的最新一波本土疫情仍然升势不减，确诊病例接近3个月以来的新高。这使得即将召开中共第19届中央委员会第6次全体会议所在地的北京倍感压力，有可能在严防死守的基础上，出台更为严厉的管控措施。 中国国家卫生健康委员会星期三（11月3日）通报，星期二零时至24时，中国大陆全境报告新增确诊病例109例，其中境外移入病例16例，本土病例93例。本土病例比前一天的54例多出39例，也是上一波疫情最严重时8月9日以来的单日新高。 星期二报告的93例本土病例中，黑龙江省占35例，均在黑河市；河北省14例，均在石家庄；甘肃14例，其中天水市13例，兰州市1例；北京市9例，均在昌平区；内蒙古6例，均在阿拉善盟；重庆4例，其中九龙坡区2例，巴南区1例，长寿区1例；青海省4例，均在西宁市；江西省2例，均在上饶市；云南省2例，均在德宏傣族景颇族自治州；宁夏2例，均在银川市；四川省1例，在成都市。 北京市新增的9例确诊病例虽然与其他省市相比并不算最多，却是该市今年以来的单日新高。虽然最新一波疫情爆发以来，北京出现的零星确诊病例与国外一些都市相比可以说是微不…