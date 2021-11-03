消费参考丨多地再禁跨省旅游，酒店旅游业去向何方？旅游业文旅酒店旅行社旅游_手机网易网

消费参考丨多地再禁跨省旅游，酒店旅游业去向何方？ 2021-11-03 20:57:05 21世纪经济报道 短期难恢复。 消费参考丨茅台酒价 跌跌不休 21世纪经济报道记者贺泓源、陈莎 报道 旅游业 再受打击。 11月3日， 文旅 部网站消息，根据国内 旅游 抽样调查结果，2021年前三季度，国内旅游总人次26.89亿，比上年同期增长39.1%。恢复到2019年同期的58.5%。 国内旅游收入（旅游总消费）2.37万亿元，比上年同期增长63.5%，恢复到2019年同期的54.4%。其中，城镇居民旅游消费1.91万亿元，增长62.6%；农村居民旅游消费0.45万亿元，增长67.0%。 但随着疫情反复，这种增长态势能否延续被打上问号。 11月3日，文化和旅游部市场管理司发布公告明确，鉴于当前国内疫情防控形势，为切实保障广大考生身体健康，经慎重研究决定，2021年全国导游资格考试延期举行，具体举行日期另行通知。 同日，四川省文化和旅游厅表示，目前四川省已出现中风险地区，根据《文化和旅游部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知》精神，即日起暂停