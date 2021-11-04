深圳拟实行“非居改保”，年度租金涨幅不超过5%_政务_澎湃新闻-The Paper

为规范既有非居住房屋改造为保障性租赁住房（以下简称“非居改保”）行为，切实增加保障性租赁住房供给，深圳市住房建设局组织起草了《关于既有非居住房屋改造保障性租赁住房的通知（征求意见稿）》（以下简称《通知》），《通知》于11月1日起向公众公开征求意见。 “非居改保”以建筑面积 不超过70平方米小户型为主 根据《通知》，闲置和低效利用的商业、办公、旅馆（酒店）、厂房、研发用房、仓库等非居住类存量房屋，可申请改造为保障性租赁住房。工业用地或者物流用地上厂房、研发用房、仓库等非居住存量房屋，在满足产业发展需求的前提下方可进行改造。 深圳经济特区高新技术产业园区的厂房、研发用房、仓库等建筑物，以及对居住和公共环境有严重干扰、污染或者安全隐患的工业用地或者物流用地上的厂房、研发用房等工业用房不得实施改造。 既有非居住房屋改造保障性租赁住房应当同时符合不动产权证（或建设工程规划许可证）证载用途为商业、办公、旅馆（酒店）、厂房、研发用房或者仓库等非居住用途； 不存在查封登记、异议登记等限制转移登记的情形；存在抵押登记等他项权益的，应当取得所有他项权益人同意； 商业、办公、旅馆（酒店）、研发用房应以栋、座…