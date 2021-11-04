十六城剧透“十四五”新增保障性租赁住房数量 财税金融多领域“打配合”

本报记者 杜雨萌 据《 》记者统计，至少已有16个城市公布“十四五”期间计划新增保障性租赁住房数量。记者从住建部了解到，多家银行对支持发展保障性租赁住房表现出较高的积极性。住建部有关负责人表示，城市政府要发挥好作用，为保障性租赁住房建设运营主体和银行搭建好沟通平台，积极争取加大对保障性租赁住房建设运营的信贷支持力度。 得益于政策面的“精准护航”，近两年保障性租赁住房的发展无疑驶入“快车道”。尤其是对于部分人口净流入的大城市中的无房新市民、青年人来说，距离实现“租房自由”似乎更近了。 住建部披露的最新数据显示，今年全国40个重点城市计划新筹集保障性租赁住房共93.6万套。仅前9个月份，40个城市已开工建设保障性租赁住房72万套，占全年计划的76.9%，完成投资775亿元。其中，南京、无锡、宁波、佛山、长春、南宁等6个城市已完成年度计划。 “经过多年的市场实践和经验积累，租赁住房行业愈发趋于理性且规范发展，尤其是在国家各项政策支持下，其运营逻辑进一步清晰且形成闭环。”ICCRA住房租赁产业研究院院长赵然告诉《 》记者，可以说，当前住房租赁市场的供需两端已进入相互促进的正循环状态。所以从下一…