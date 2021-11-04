让红色旅游资源创造更多物质与精神财富红色旅游旅游点导游红色文化旅游_手机网易网

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让红色旅游资源创造更多物质与精神财富 2021-11-04 00:42:09 每日经济新闻 每经特约评论员 宋清辉（经济学家） 今年是建党百年， 红色旅游 热潮席卷全国，红色精神深入人心。 近日，以“万山红遍，重上井冈”为主题，为期4天的2021中国红色旅游博览会在红色圣地井冈山落下帷幕。这是一场全面展示新时代红色旅游发展成果的盛宴，也是一次深入传承红色基因，助力红色旅游创新发展的有益探索。此次活动受到广泛关注。 广义来说，红色旅游是历史 旅游 的一种。开发红色旅游资源，能吸引更多的游客来游览历史、学习历史、知道历史。在接待各方游客的同时，还能够达到一举多赢的目的：一是可以借势营销本地的特色产品，丰富当地产品销售渠道，二是可以优化产业结构，创造新的尤其是收益高的劳动岗位，减少劳动力外流，努力推动共同富裕。 站在游客的立场上，于红色景点旅游是爱国精神的具体体现方式之一，在景点学习红色历史、感触上一代人曾经的奋斗经历，做到学史明理，亦能够进一步树立正确的人生观价值观。 因此，笔者认为，红色旅游不仅能创造经济效益，同时也是对游客的精神洗礼，有着深刻意义。未来，要想让红色旅游创造更多的物质与精…