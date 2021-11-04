跨省游暂停 收入下滑 旅行社如何熬过“冬天”国内游周边游出境游旅行社自驾游_手机网易网

跨省游暂停 收入下滑 旅行社如何熬过“冬天” 2021-11-04 19:17:33 北京商报 在多地暂停跨省游之后， 旅行社 业务量又一次跌到了"谷底"。近日，北京商报记者从多家旅行社方面获悉，不少旅行社从业人员又一次被"放假"了。"从10月22日，门店就被停业，这已经是今年第三次放假了。"一家旅行社门店的负责人何女士说道。事实上，在今年暑期和刚过去的"十一"，虽然旅游行业经历旺季，但是受到疫情影响，不少旅行社业务仍然低迷。纵观整个行业，旅行社三季报也均处于亏损状态。业内人士坦言，旅行社可以说是旅游行业中最惨的行业，由于疫情变化，很多业务无法开展，接下来的四季度也不知道情况如何，现在门店也只能调整一些业务流程、岗位，压缩开支等，大家都希望疫情早点结束，以便开展业务，快速复苏。 部分门店一年三次暂停营业 2021年，由于疫情的变化和点状散发，旅行社行业依旧过得并不容易。"2021年我们已经暂停业务三次，年初放假两个月后，8月5日又被叫停，8月退团80人，损失重大。这不，‘十一’才过去没几天，疫情就来了，我们不得已再次‘放假’。"何女士表示。 10月23日，首都严格进京管理联防联控协调机…