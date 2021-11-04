云南11月3日起暂停跨省团队游及“机票+酒店”业务

据云南省文化和旅游厅网站消息，11月3日起，云南省暂停全省旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。云南省文化和旅游厅将相关事项通知如下： 一是严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制。 全省旅行社及在线旅游企业要立即暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，待省内无中高风险地区后恢复跨省旅游活动。旅行社及在线旅游企业要依法依规妥善处置游客行程调整和退团退费等事宜，加强在途团队游客疫情防控工作，强化游客健康监测和安全管理。 二是严格落实文旅行业常态化疫情防控措施。 全省各级文化和旅游行政部门要指导旅行社及在线旅游企业服从服务大局，严格按照要求落实跨省旅游暂停工作。同时，要指导A级旅游景区、公共图书馆、剧院等文化和旅游场所严格实施从业人员健康监测和管理；严格落实“限量、预约、错峰”要求，控制人员接待上限；严格落实门票预约制度，确保游客访客信息可查询可追踪；严格落实验码、扫码登记、测体温等要求，引导游客执行好“一米线”、佩戴口罩等防控措施；严格落实客流引导和疏导措施，防止人员瞬时聚集；严格落实场所日常保洁和通风消毒等防控措施。指导星级饭店严格落实餐具消毒，提倡非接触式点餐结…