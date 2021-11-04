云南：立即暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务_凤凰网

11月4日，从云南省文化和旅游厅获悉，3日起，云南省暂停全省旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 3日晚，瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作指挥部发布通告，自2021年11月3日20时起，将瑞丽市麓川社区翡翠园南片区由低风险地区调整为中风险地区。按照文化和旅游部《关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知》要求，云南省文化和旅游厅发布《关于暂停旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务的紧急通知》(下称“通知”)。 通知明确，严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制。全省旅行社及在线旅游企业要立即暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，待省内无中高风险地区后恢复跨省旅游活动。旅行社及在线旅游企业要依法依规妥善处置游客行程调整和退团退费等事宜，加强在途团队游客疫情防控工作，强化游客健康监测和安全管理。 通知要求，严格落实文旅行业常态化疫情防控措施。全省各级文化和旅游行政部门要指导旅行社及在线旅游企业服从服务大局，严格按照要求落实跨省旅游暂停工作。同时，要指导A级旅游景区、公共图书馆、剧院等文化和旅游场所严格实施从业人员健康监测和管理；严格落实“…