感染数字猛增 德国各州最新防疫措施一览

【大纪元2021年11月04日讯】（大纪元记者王亦笑 德国 报导）进入秋冬季节， 德国疫情 大有卷土重来之势。不少联邦州再度收紧防疫措施，所谓的2G措施，也越来越多地在 德国 各地实施。下面就总结一下各联邦州的最新防疫规定都有哪些变化。（注：3G指接种疫苗者、染疫康复者、病毒检测者；2G指接种疫苗者和染疫康复者） |联邦州||最新防疫措施| |巴伐利亚州||除了常规防疫措施外，在学校学生们必须再度戴口罩，学校每天会给学生进行病毒检测。根据各地医院住院率会分红黄绿不同防疫等级，对应的防疫要求也不同。在红色区域，会广泛推广2G措施，工作场所要求3G。在黄色区域则必须戴FFP2口罩，病毒测试只承认PCR结果。| |巴登符腾堡州||该州重症监护室病患持续增多，因此采取更加严格的防疫措施。不仅室内活动（餐馆、电影院、游泳池、博物馆等）要求3G（病毒测试只承认PCR结果），今后户外活动也要求3G（户外活动承认快速测试结果）。对于未接种疫苗的人，再度启用接触限制，一户家庭只能最多接触5位非家庭成员。| |柏林州||柏林各种俱乐部的室内活动强制要求2G标准，那些与顾客直接接触的工作人员也要求2G标准。…