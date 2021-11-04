河南暂停跨省旅游及“机票+酒店”业务河南

河南暂停跨省旅游及“机票+酒店”业务 近日，河南省文化和旅游厅印发《河南省文化和旅游厅关于暂停经营跨省团队旅游的通知》，具体内容如下： 各省辖市、济源示范区、省直管县（市）文化广电和旅游局： 11月3日，河南省郑州市已出现中风险地区，国内多地相继发生输入性病例引发的本土聚集性疫情，疫情防控形势严峻复杂，防控压力持续增大，为贯彻落实《文化和旅游部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知》和《文化和旅游部办公厅关于从严从紧抓好文化和旅游行业疫情防控的紧急通知》精神，进一步做好全省文化和旅游行业新冠肺炎疫情防控工作，防止疫情扩散蔓延，现就有关事项通知如下： 一、严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，立即暂停河南省旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，省内无中高风险地区后，可自行恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 二、旅行社及在线旅游企业要严格按照《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南》（第三版）有关要求，从严从紧，从细从实做好游客招揽、组织、接待等环节的疫情防控工作，严格按规定做好团队行前和行程管理，妥善处置团队行程中的突发…