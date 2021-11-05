“旅游+双11”热度不减 旅企纷纷出招 先下单再定时，“未来旅行”约吗

商报讯 （记者 杨伊琳 制图 蒋中杰） “隐于青崖幽谷，全Villa独栋别墅，解锁度假新体验！提前订，随时退，如果你心里还有诗和远方，不如预约一场未来旅行吧！”精美的文案，配上“九宫格”景图，再在评论区一一标上“双11礼遇价”……打开旅游人小胡的微信朋友圈，各种酒店民宿、旅游线路等促销信息迎面而来，“这两天，感觉自己每天都在微信朋友圈里上班”小胡笑称。 随着“双11”将至，最近，不少线上旅游平台及线下旅行社纷纷推出了促销产品抢占旅游市场。虽然受疫情影响，但是旅游促销依然热度不减，面对即将到来的冬季旅游市场，旅游企业纷纷开始打造全新的营销模式。 “未来旅行”概念吸睛 “旅游+双11”热度不减 最近，不少在线旅游平台都在双11促销活动中打出了“未来旅行”的概念。在官方介绍里，这些产品往往具有提前预订、随时退的特点，有效期则长至2022年。 据同程旅游大数据显示，自推出“11 11”主题活动以来，用户对三亚、云南、东北等目的地的促销产品，表现出了极大的消费热情。 “国庆后至元旦前是一年中的传统淡季，而双11线上购物的模式助力旅游业迎来新一波的热潮。”同程旅游相关负责人表示，目前，主题活动汇集…