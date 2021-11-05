培育发展现代化都市圈积极筹建南岭国家公园广州市_新浪科技_新浪网

原标题：培育发展现代化都市圈积极筹建南岭国家公园 南岭小黄山。 通讯员黄杰洪摄 广州日报讯 （全媒体记者杜娟 通讯员冯建奎）11月3日，《广东省自然资源保护与开发“十四五”规划》（以下简称《规划》）由广东省政府正式印发，该《规划》是指导“十四五”时期全省土地、海洋、森林、矿产、湿地等自然资源保护与开发工作的指导性、纲领性文件。部署7大任务，提出7项重大改革和9项重大工程，系统推进自然资源高水平保护高效率利用，全力支撑全省高质量发展。 “三旧”改造完成面积超20万亩 按照省政府工作部署，省自然资源厅牵头编制了《广东省自然资源保护与开发“十四五”规划》，《规划》提出，2025年主要目标如下： 自然资源保护水平实现新提升。耕地保护红线牢牢守住，陆域和海域生态保护红线面积达5万平方千米以上，全省森林覆盖率达58.90%，陆域和海域自然保护地面积达2.82万平方千米，湿地面积不低于1.75万平方千米。 自然资源开发利用取得新突破。国土空间开发利用制度全面建立，新增建设用地规模不高于国家下达指标，“三旧”改造完成面积达20万亩以上，人均城镇建设用地面积控制在100平方米以内，单位GDP使用建设用地…