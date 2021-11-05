秦皇岛：以帆为媒，促进“体育+旅游”深度融合

以帆为媒，促进“体育+旅游”深度融合 助力我市一流国际旅游城市建设 11月4日，市政府新闻办召开“努力发展帆船帆板运动 助力一流国际旅游城市建设”新闻发布会，市体育局介绍了我市近年来帆船产业发展、青少年帆船培训等方面的情况，并表示将努力打造“冬雪夏帆”赛事活动和体验培训，助力秦皇岛一流国际旅游城市建设。 我市海域沙软潮平、温度适宜、风力稳定，全年7个月以上的时间适合开展帆船运动，为广大帆船帆板运动爱好者提供了理想的体验、训练、比赛目的地。我市的帆船运动发展可以追溯到上世纪50年代，1989年9月我市成功举办了第五届亚洲帆船锦标赛。1990年，第11届亚运会在中国举办，现任中国帆船帆板运动协会主席张小冬成为我国第一位女子帆板亚运会冠军。 秦皇岛是中国帆船帆板运动的“摇篮”，更是“福地”。2020年5月31日至9月20日，国家帆船帆板集训队在远洋蔚蓝海岸进行夏季海训，备战东京奥运会，市委、市政府，以及市体育局、远洋蔚蓝海岸等相关单位为国家帆船帆板集训队提供了细致、周到的软、硬件保障。今年的东京奥运会上，卢云秀一举夺得女子帆板RS:X级冠军，毕焜获得男子帆板RS:X级铜牌。 近年来，市体育局…