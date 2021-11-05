多地加强保障性租赁住房供应 10月超8成城市租金水平环比下跌-商业-金融界

财联社（北京，记者 李洁）讯，各地正在加快保障性租赁住房建设的步伐。 11月5日，广东省人民政府办公厅发布《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》，明确广州和深圳市单列租赁住房用地占比，原则上不低于10%。 《意见》明确，广州、深圳、珠海、汕头、佛山、惠州、东莞、中山、江门和湛江是发展保障性租赁住房的重点城市，要根据常住人口规模、人口流入分布、公共服务设施配套和交通等条件，结合城市轨道交通站点和城市建设重点片区等情况，科学布局房源，加快发展保障性租赁住房。 对于租 金价 格水平，《意见》同时要求建立租金定价与监控机制，广东省各地级以上城市要建立保障性租赁住房租金定价机制，对保障性租赁住房项目租金实施监控指导，定期公开周边市场租金参考价。 在此之前，为切实增加保障性租赁住房供给，深圳市住建局发布了《关于既有非居住房屋改造保障性租赁住房的通知（征求意见稿）》。 《通知》显示，既有非居住房屋改造保障性租赁住房，是指将闲置和低效利用的商业、办公、旅馆（酒店）、厂房、研发用房、仓库等非居住存量房屋，改造为保障性租赁住房的行为。改造后的保障性租赁住房，将面向深圳本市的新市民、青年人等群体出租，租金…