轨迹公布 石家庄等多地紧急寻人 涉及机场、医院、饭店……新冠肺炎石家庄河北

原标题：轨迹公布，石家庄等多地紧急寻人，涉及机场，医院，饭店…… 来源：长城新媒体 紧急寻人 石家庄平山县 平山县疾病预防控制中心关于新冠核酸检测阳性患者李某某的同航班密接人员焦某某行程轨迹的通告 平山县广大居民： 2021年11月4日16：50分，平山县疾病预防控制中心接到石家庄市疾病预防控制中心转来的关于核酸检测阳性患者李某某同航班密接人员焦某某的协查函，经流行病学调查，焦某某已被集中隔离，现将其行程轨迹公布如下： 11月1日从 石家庄高新区格力配套产业园 开私家车于13点左右回平山丽水湾小区，16点20分左右到东庄小学门口接孩子，约16：30到胡家大厨桥东店西邻华莱士汉堡店购买汉堡，在店内吃完汉堡约17：10离开。18：20分到丽水湾小区西北门隆佑超市。 11月2日早6点30分，自驾车从丽水湾出发到石家庄高新区格力配套产业园。10点左右到平山县中山医院院内南侧门诊采核酸，后到一楼门诊大厅收费口等待打印发票。10点57分离开中山医院，从北外环绕路到烟堡道口，经工业路、高速平山连接线辅路于11点30分到丽水湾小区北门。16点20分左右到东庄小学门口接孩子，后骑电车到中山医院一楼门诊入…