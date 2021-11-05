深圳拟改非居住房为保障租赁住房_中国网

原标题：深圳拟改非居住房为保障租赁住房 面向本市新市民、青年人等群体 年度租金涨幅不超过5% 为切实增加保障性租赁住房供给，有效缓解新市民、青年人的阶段性住房困难，市住房建设局组织起草了《关于既有非居住房屋改造保障性租赁住房的通知（征求意见稿）》（以下简称《通知》），《通知》于11月1日起向公众公开征求意见。《通知》要求，既有非居住房屋改造保障性租赁住房，将面向本市的新市民、青年人等群体出租，租金标准按规定执行，年度租金涨幅不超过5%。 《通知》明确，闲置和低效利用的商业、办公、旅馆（酒店）、厂房、研发用房、仓库等非居住类存量房屋，可申请改造为保障性租赁住房。为保障我市产业发展空间，《通知》还明确，工业用地或者物流用地上厂房、研发用房、仓库等非居住存量房屋，在满足产业发展需求的前提下方可进行改造。 《通知》规定，深圳经济特区高新技术产业园区的厂房、研发用房、仓库等建筑物，以及对居住和公共环境有严重干扰、污染或者安全隐患的工业用地或者物流用地（对应三类工业用地、三类物流用地）上的厂房、研发用房等工业用房不得实施改造。 既有非居住房屋改造保障性租赁住房，需满足一定的条件方可实施改造，具体包…