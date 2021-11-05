四川暂停旅行社跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 丝路中国 中国网

11月3日，四川省文化和旅游厅根据省委应对新冠肺炎疫情工作领导小组第14次会议精神，结合文化和旅游部各类文化和旅游场所疫情防控工作指南，再次发布6条措施，要求各级文化和旅游部门进一步筑牢防线，坚决防范疫情通过文化和旅游途径传播。 一是立即实行“两个暂停”。暂停全省旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票＋酒店”业务和旅游专列业务；暂停省内风险区周边区域A级旅游景区、公共文化场馆、歌舞厅、游戏厅、上网服务场所营业（开放）和举办大型文化和旅游活动。 二是督促文化和旅游场所严格落实“四件事”。督促检查各类公共文化场馆和A级旅游景区引导游客（群众）做好“四件事”：亮码扫码，测量体温，佩戴口罩，14天内有疫情发生所在地旅居史的人员要提供核酸检测阴性报告。凡是落实不到位的，要严肃处理相关责任人。 三是从严控制文化和旅游节会活动。坚持非必要不举办的原则，对各类文艺演出、文化和旅游节会活动和举办的文化和旅游系统会议培训，该限流的限流、该暂停的暂停。确需举办的，按照“谁主办、谁负责”的原则，制定疫情防控应急预案，强化应急演练。规模超过100人的，严格落实参加人员全员核酸检测要求。 四是加强文化和旅游…