唐宫少女，没能救得了河南旅游文创产业文化旅游唐宫文旅文创旅游_手机网易网

文 | 有饭研究 从春节的《 唐宫 夜宴》到端午的《祈》、重阳的《奇妙游》，河南火了大半个2021，“唐宫少女”也在这段时间里正式出道。 过去9个月里，她们接过沃尔玛、雀巢的广告，给《剑网3》做了动捕。 河南广电成立唐宫 文创 公司后，唐宫系列IP还和十三余联名做了汉服，找52TOYS、泡泡玛特、名创优品做了联名手办、潮玩，在全国一万多个销售网点同步上线。 一时间，跨界合作不断，河南省文化和 旅游 厅也多次出文盛赞“文化出圈”，特别符合国家对文化、旅游协同发展的整体政策。 那么按理说，有这么强大的文化、流量加持，河南今年的旅游成绩一定很好吧？ 并不是。 据河南省文化和旅游厅数据，今年十一河南全省接待旅客人次和2019年疫情前持平。同期，全国整体景区接待游客数是恢复到2019年的7成，河南省的恢复效果强于整体。 但也在十一，河南旅游的收入只有2019年的65%左右，仅比疫情中的2020年高5%，基本和四川、湖北等地的变动持平。 即使接近这些节目火的期间，到河南旅游的人数和收入也并没有明显增长。 唐宫系列的火好像只能火在文创里，一落地到旅游就凉了。这不是正是国家倡导政策偏向的方向吗？ 形成…