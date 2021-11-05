罗克韦尔自动化携创新解决方案首次亮相进博会

推动中国社会可持续发展，引领未来无限可能

上海2021年11月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为全球领先的工业自动化、信息化和数字化转型企业之一，罗克韦尔自动化以“引领未来无限可能”为主题，携多款前沿技术、产品和创新解决方案，亮相第四届中国国际进口博览会（简称“进博会”）技术装备区4.1馆C5-001展台。聚焦中国数字化变革与智能制造两大行业趋势，罗克韦尔自动化从数字化转型、跨界创新、智能制造与碳中和等维度，助力中国“双循环”发展新格局 — 以创新赋能推动国内产业颠覆性变革，并通过价值共创提升中国企业全球竞争力，共同推动中国社会可持续发展。



罗克韦尔自动化进博会展厅全貌

基于在专业领域的百年积淀，罗克韦尔自动化以实体模型与沉浸式数字化交互体验的方式，多维度地展示了大数据分析、数字孪生、人工智能+、智能运维，以及运用了磁牵引技术的iTRAK智能输送系统等多款创新解决方案，全图景呈现了制造业数字化转型与智能制造的未来。

此外，罗克韦尔自动化还将携手泰森食品、Cytiva、林德集团、山东地主网、TUV莱茵等食品、生命科学、工业气体、农业等各行业头部客户，以及国际检测、检验与认证机构签署一系列战略合作协议，携手产业链上下游合作伙伴，赋能中国制造业高质量发展。

“作为中国推动开放合作的国家级展会，进博会为中外企业提供了很好的交流及资源对接平台，我们很荣幸能参与其中，向各界友人讲述罗克韦尔自动化在中国‘双循环’格局下的新机遇与新成果。”罗克韦尔自动化（中国）有限公司总裁石安表示，“深耕中国30余年，罗克韦尔自动化见证了中国改革开放求新求变的活力。我们期待通过进博会这个窗口携手产业链上下游合作伙伴，赋予企业安全、节能、环保、高效的SEEE价值，让现代化工业与生态和谐共生，共同推动中国社会可持续发展。”

助力中国数字化转型，全面打造数字生态产业圈

中国“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出“加快数字化发展”及“建设数字中国”。根据波士顿咨询公司（BCG）调研显示，在全球范围内，70%[1] 的企业尚未达到数字化转型预期，与行业趋势及战略脱节、缺乏敏捷管理体系，以及缺乏数字化转型目标等是企业数字化转型失败的关键因素。数字化转型是一个整体的、持续优化的过程，需要打破企业内部及产业链间的信息孤岛。开放兼容、持续拓展和自主控制是数字化转型平台面向未来的三大关键能力。

在本届进博会上，罗克韦尔自动化围绕数字化变革的创新趋势，全面整合上述三大能力，在现场通过实体模型与数字化技术还原了一个真实的智能“小世界”，既有现代化工园区、风力发电场、智能输配电，也有智能楼宇、智慧物流，还有智慧快消、绿色出行及娱乐，以此展现创新技术让智慧生活无处不在。



罗克韦尔自动化致力于打造数字生态产业圈

其中，集成状态监测解决方案为企业重型资产提供集监测、预警、诊断、预测四位一体的智能预测性维护，保障风力发电设备安全稳定运行，提供源源不断的绿色电力。Emulate3D数字孪生解决方案以数字孪生技术仿真还原饼干包装生产线，现场观众通过身临其境的虚实交互体验，见证“一个产品的诞生”。

今天，以工业物联网、人工智能、大数据、边缘计算和虚拟/增强现实（VR/AR）为代表的一系列创新技术，已经与罗克韦尔自动化的主要核心业务平台深度融合。罗克韦尔自动化正携手伙伴联合打造数字生态产业圈，并将全面助力中国“双碳”战略目标的达成。目前，罗克韦尔自动化碳中和解决方案可覆盖中国90%的高碳排放行业。

引领智能制造潮流，赋能工业价值链转型升级

智能制造不只是数字经济的皇冠，更是中国制造转型升级的主攻方向。作为智能制造的引领者，罗克韦尔自动化积累了深厚的行业洞察并总结了切实的转型方法论，通过跨界创新整合能力，打造出行业端到端的IT/OT融合创新的数字化解决方案。

为此，罗克韦尔自动化在中国设立了智能制造创新研究院，全方位整合IT、OT、行业、精益生产等跨界人才，从咨询、顶层设计、精益价值流梳理、实施交付，一直到整个生命周期的各个环节，助力企业凭借易于部署的智能制造能力决胜市场。

在智能制造领域，罗克韦尔自动化呈现了人工智能+ 与智能运维等多项创新成果，将传统视觉检测算法与深度学习算法（AI）进行有机结合，并应用在各类工业场景中。罗克韦尔自动化视觉检测解决方案能帮助企业高度灵活地快速识别检测物体外观，并通过对实时和历史数据的监控与大数据分析，提出优化建议，有效提升企业产能。

其AR智能运维解决方案通过多维度快速识别汽车发动机，能够为用户提供智能远程运维指导。此外，iTRAK智能输送系统作为跨界进入制造业的磁牵引技术在数字工厂的先进运用，重新定义了自动化的速度和灵活性。



罗克韦尔自动化iTRAK智能输送系统

数字经济、智能制造等方兴未艾的热点正以不可逆转的趋势席卷全球，自动化、数字化、智能化、绿色低碳将成为未来中国经济社会可持续发展的核心驱动力。立足当下，放眼未来，罗克韦尔自动化致力于将SEEE（安全、节能、环保、高效）可持续发展观一以贯之，从商业模式变革深度赋能细分行业的颠覆发展，通过绿色智能制造助力中国“双碳”目标，为中国的可持续发展增添新动能，引领未来无限可能。

[1]Note：Based on 895 transformations

罗克韦尔自动化携创新解决方案首次亮相进博会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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