广东官宣！10市重点发展保障性租赁住房，广深租赁住房用地不低于10%-房产频道-和讯网

11月5日，广东省人民政府网站显示，广东发布《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》（以下简称《意见》），对保障性租赁住房对象、筹建方式、用地保障等方面进行规定。 《意见》明确，保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题。通俗理解，就包括刚毕业的大学生、新到广东工作的人群等。 在户型上，保障性租赁住房以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，并且租金要低于同地段同品质市场租赁住房租金。 《意见》强调各地要建立保障性租赁住房租金定价机制，对保障性租赁住房项目租金实施监控指导，定期公开周边市场租金参考价。 广州、深圳、珠海、汕头、佛山、惠州、东莞、中山、江门和湛江市是发展保障性租赁住房的重点城市，要根据常住人口规模、人口流入分布、公共服务设施配套和交通等条件，结合城市轨道交通站点和城市建设重点片区等情况，科学布局房源，加快发展保障性租赁住房。 其他城市，可结合产业园区、重大企业（含科研教育机构）、重大项目的实际需求，配建宿舍型保障性租赁住房，促进职住平衡。 各地级以上市要在年度住宅用地供应计划中单列租赁住房用地，其中，广州和深圳市单列租赁住房用地占比原则上不低于10%…