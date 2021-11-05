归化与归葬：星洲龙溪侨领林和坂林秉祥父子

2019年亚洲新闻台播放了一段历史短片，记录的是1914年3月15日星洲的一场街道游行，那是龙溪籍富商林和坂（字采蘩，Lim Ho Puah, 1841 ~ 1914）灵柩从尼尔路40号住家出发，沿市区主要街道绕行，前往丹戎巴葛东码头的出殡情景，被称为“新加坡有史以来最盛大的”。游行队伍人潮涌动旗幡招展，极尽华丽的装饰下，这位在星洲生活了58年的老派华人的遗体，被抬上家族公司的丰茂号，其子林秉祥带领3位弟弟与1位妹妹，护送灵柩经香港厦门返回祖籍地龙溪浒茂（今龙海市紫泥镇溪洲社），葬于恒苍鸡朝山。 迁入浒茂公园的林纯直墓与林和坂墓 主持林和坂灵柩返乡的是其六子，也是第一位亲生子——林秉祥（Lim Peng Siang, 1873 ~ 1944，另一说法称其出生于1872年），时任新加坡中华总商会会长，青出于蓝而胜于蓝的他，扩张家族商业网络，是浒茂林星洲第二代的权威。林秉祥于1944年3月与世长辞，生前在家乡的浒茂公园建有墓园，逝世时因日据而无法归葬，寄棺于咖啡山。1948年5月26日《南洋商报》一则新闻报道，和丰公司创办人林秉祥灵柩由庆祥轮送返福建，龙溪会馆主席郭珊瑚及漳州各界侨友执绋奉…