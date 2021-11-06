国家卫健委：旅游、婚宴等聚集性活动是造成本轮疫情大范围扩散的重要因素疫情卫健委新冠肺炎
原标题：国家卫健委：旅游、婚宴等聚集性活动是造成本轮疫情大范围扩散的重要因素 11月6日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍进一步做好外防输入有关情况。国家卫生健康委疾控局副局长吴良有透露，从本轮疫情看，旅游、婚宴等聚集性活动是造成疫情大范围扩散的重要因素。 国家卫生健康委疾控局副局长 吴良有 吴良有指出，现在全球的疫情仍在高位流行，病毒变异传播正在加速，我国的外防输入压力持续加大，口岸城市在严防境外疫情输入方面发挥了重要作用。党中央国务院高度重视，对口岸防控工作作出了一系列的部署，强调要统筹抓好疫情防控和经济社会发展，外交、发展改革、公安、财政、交通运输、卫生健康、海关、移民等多部门和有关省份，全力支持包括瑞丽、黑河、额济纳等在内的各个口岸城市开展疫情防控工作，有针对性的解决当地群众生产生活中的急难愁盼问题。下一步，联防联控机制将继续在党中央坚强领导下，加大对口岸城市的疫情防控、经济社会发展和民生保障等方面的支持力度。同时督促各边境口岸特别是陆路口岸从严从紧落实各项防控措施，推进疫情防控水平再提高，疫情防线再加固。 据介绍，要坚持陆路口岸“客停货通”原则，严格落实“人货分离、分段…