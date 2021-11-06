庐山地标性建筑走红，一年只出现一次，被称为“最孤独”的景点石岛游玩旅游

现在的城市经济发展速度还是比较快的，各个地区的旅游景区也有很多，现在人们的放松的绝佳方式已经变成了旅游，通过旅行的方式能够很好的缓解心情，还能够收获一些人文历史，在假期的时候，带上孩子、老人就可以好好放松一下，不过，选择在那座城市旅反倒成为了一个难题，这让大家都非常纠结。 庐山曾无数出现在古文、古诗句中，这对于很多人而言，庐山反倒是一个蒙上了神秘面纱的城市，而且庐山的景区可是非常不错的，这座景区在世界上都享誉盛名。 不过当地也会因为庐山这座景区，而忽略了其它的优秀景点，在庐山这里就有一座地标性的建筑，在当地非常有名，一年只会出现一次，还被称之为“最孤独”的景点。 这座景区就在庐山，就在庐山二里湖景区，它就是落星墩，它还有一个名字就是的德星山，而且它享誉盛名，还是庐山当地的地标，是一座非常著名的名胜古迹，这座景区的景色可是非常不错的。 还是一座非常小的石岛，如果想要绕整座石岛一圈的话，只需要走几百步就能够走完，不过，不可置疑的是虽然景区的占地面积只有1800平方米，但是它的景色真的是非常让人震撼的。 如果想要在这座景区参观的话就一定要赶在特定的时间去游玩，在出行的时候好好做一下出行攻略，…