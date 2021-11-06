国家卫健委：旅游、婚宴等聚集性活动造成本轮疫情大范围扩散 11月6日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍进一步做好外防输入有关情况。会上，国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍，从本轮疫情看，旅游、婚宴等聚集性活动是造成疫情大范围扩散的重要因素。 对此再次强调，对于展会、论坛等聚集性活动要按照“谁主办谁负责，谁审批谁负责”的原则，严格落实疫情防控的责任，能线上举办的尽量线上举办，减少因人员聚集和流动导致的疫情传播风险。同时也呼吁广大群众能够积极配合国家的防控措施，疫情期间尽量减少外出旅行，自觉控制聚餐聚会人数，婚丧嫁娶等活动尽量减少参加人员，不大操大办。大家共同为疫情防控贡献一份力量。 记者 李祺瑶 杨绪军 【相关新闻】 国家卫健委：当前疫情波及20个省份 发现多条传播链条 [国家卫健委：本轮疫情由多个不关联的境外输入源头引起](国家卫健委：本轮疫情由多个不关联的境外输入源头引起) 中国要继续坚持疫情防控“零容忍”政策吗？国家卫健委权威回应来了 民航局：地面服务保障人员国际国内作业场所分开，为高风险岗位人员提供专用工作休息区 原标题：国家卫健委：旅游、婚宴等聚集性活动造成本轮疫情大范…