2021年1-10月武汉房地产企业销售业绩TOP20-房产频道-和讯网

2021年10月，因信贷紧缩与行业大环境影响，武汉楼市成交量未能延续9月增长势头，再次出现下滑，“金九银十”成色不足！供应端推盘量大幅减少，购房者观望情绪浓厚，保持谨慎，市场开盘去化率持续低位运行。全市以特价房、工抵房、周年庆名义，促销回款项目众多。因市场供应大增、竞争激烈，区域差异、企业表现截然不同。下面将介绍2021年1-10月份武汉房企的业绩表现。 数据来源：中指数据CREIS 特别说明：武汉 房地产 企业销售数据统计是以2021年1月1日至2021年10月31日期间销售的商品房为统计口径，主要依据中指数据CREIS在武汉市的销售监测数据；图中企业联合开发项目按合同销售数据进行统计；本报告仅供参考，课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。 2021年1-10月，武汉房地产销售业绩TOP20企业中，融创销售额排名第一，武汉城建集团紧随其后，位居第二，共计8家企业合同销售额过百亿。TOP20企业合同销售额均超过50亿元。销售面积TOP20以武汉城建集团销量最高，达到210.77万㎡。 数据来源：中指数据CREIS 特别说明：武汉房地产企业销售数据统计是以2021…